Дуда принял участие в мессе в костеле в Луцке

Президент Польши подарил Луцкой епархии крест в память о замученных поляках.

Дуда принял участие в мессе в костеле в Луцке

Президент Польши Анджей Дуда с делегацией прибыл утром 8 июля в Костел святых Петра и Павла в Луцке, чтобы почтить память жертв "Волынской резни". Об этом сообщают Волынские новости.

В храме началась траурная месса с участием польского президента.

В Старом городе, где находится костел, перекрыли въезд, охрана работает в усиленном режиме. Полиция проверяет людей на входе в Старый город на наличие запрещенных предметов, передает Цензор.НЕТ.

"Литургический цвет сегодня черный, ведь напоминает о ненависти, как недостатке любви. Поэтому независимо от вероисповедания мы чтим память пострадавших людей, любовь должна примирить", - обратился к собравшимся на мессе епископ-ординарий Луцкой епархии РКЦ Виталий Скомаровский.

Во время совместной молитвы митрополит Львовский Римско-Католической Церкви, архиепископ Мечислав Мокшицкий призвал помнить историю и признать грехи как путь к примирению, проявить смирение и не нести ненависть из поколения в поколение.

Также молились и за прекращение войны в Украине.

Во время мессы все присутствующие пожали руки тем, кто стоял рядом.

После завершения молитвы президент Польши подарил Луцкой епархии крест в память о замученных поляках.

Напомним, Петр Порошенко также примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии. Президент Украины посетит село Сагринь в Польше, где откроет Мемориал памяти украинцев. Порошенко также посетит Волынскую область, однако совместных мероприятий с польским президентом не предусмотрено.

Ранее источник в дипломатических кругах сообщил, что Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии. По данным источника, украинская сторона предлагала вместе почтить память жертв Волынской трагедии в Волынской области, а потом вместе посетить Сахрынь. Польская сторона от совместного мероприятия отказалась.

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (в Польше) или Волынская трагедия (в Украине). В другие годы они происходили в других регионах. Точное количество погибших в этих конфликтах не известно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч.




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