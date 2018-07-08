Хуг: ОБСЕ в этом году не фиксировала пребывания боевиков в Золотом-4
Неделю назад за взятие этого населенного пункта Минобороны наградило 18 украинских военных.
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что поселок Золотое-4 в Луганской области, об освобождении которого 2 июля отчитались в штабе операции Объединенных сил, не был оккупирован боевиками.
Об этом в интервью "Громадському радіо" сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
"В этом году ни разу СММ не зафиксировало, что поселение Золотое-4 находилось под контролем вооруженных формирований", - сказал Хуг.
"Однако недавно миссия зафиксировала повышение военного присутствия в этом районе, а именно бронетранспортеры, вооруженных военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории этого населенного пункта", - добавил он.
Напомним, неделю назад сообщалось, что населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военные. За это Минобороны наградило 18 бойцов роты глубинной разведки.
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Политика
08.07.2018 15:43