Врачи рассказали о состоянии военных, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском полигоне

Одному из них ампутировали мизинец.

Трое военных, которые получили ранения на Ровенском полигоне, до сих пор находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Еще шестеро - в удовлетворительном. Об этом сообщили во Львовском военном госпитале, передает ТСН.

В тяжелом состоянии в реанимации находятся двое военных из Закарпатья и один боец из Днепропетровской области. Они перенесли многочасовые операции.

Нейрохирурги, сосудистые хирурги и офтальмологи вынули из тел раненых десятки осколков. Некоторые из них размещались вблизи важных органов и угрожали жизни бойцов. Сейчас эта угроза миновала. Однако на военных ждет длительное лечение.

"Оперативные вмешательства были на черепе, на головном мозге, в участках у кровеносных сосудов, которые являются жизненно важными для организма. Некоторым из них будут проведены еще другие оперативные вмешательства, потому что есть определенные моменты, которые мы не смогли и не показано делать все в один момент", - объяснил начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда.

Он также рассказал, что офицера и еще пятерых солдат прооперировали в военном госпитале в Ровно. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Минимум неделю они будут находиться в стационаре.

Речь идет о военных из Ужгорода, Кропивницкого, Николаевской и Тернопольской областей. Самому младшему из них - 24 года, самому старшему - 42.

"Это поверхностные осколки - надбровный участок в одного парня, конечности. У еще одного спина иссеченная осколками, где в мягких тканях они есть. Ну и еще у одного - травматическая ампутация мизинца", - рассказал заместитель руководителя Ровенского военного госпиталя Валерий Чернобривец.

Сейчас с военными в госпитале работают следователи. Они надеются, что показания потерпевших помогут выяснить причины взрыва миномета "Молот".

Напомним, в результате разрыва миномета из-за полученных травм несовместимых с жизнью трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Погибшие военные были бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. На Закарпатье вчера был объявлен траур.