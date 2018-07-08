Женщина пыталась перенести на оккупированную территорию 48 ящиков товаров пищевой промышленности

Содержимое ящиков военные оценили в почти 2 млн гривен.

Женщина пыталась перенести на оккупированную территорию 48 ящиков товаров пищевой промышленности
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На КПВВ "Станица Луганская" задержали группу из восьми человек, которые помогали женщине перенести через пункт пропуска на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности. Об этом сообщает штаб ООС.

"Для совершения противоправных действий гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. В общем женщина хотела переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1,7 млн гривен ", - говорится в сообщении.

Что конкретно находилось в ящиках, военные не сообщают.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В отношении женщины сотрудники Государственной фискальной службы составили протокол по ст. 204-3 КУоАП за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 3400 гривен.

Товар изъят до принятия решения в суде.

Напомним, ранее пограничники задержали мужчину, который пытался в носках перевезти 25 тыс. евро.


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