Женщина пыталась перенести на оккупированную территорию 48 ящиков товаров пищевой промышленности
Содержимое ящиков военные оценили в почти 2 млн гривен.
На КПВВ "Станица Луганская" задержали группу из восьми человек, которые помогали женщине перенести через пункт пропуска на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности. Об этом сообщает штаб ООС.
"Для совершения противоправных действий гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. В общем женщина хотела переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1,7 млн гривен ", - говорится в сообщении.
Что конкретно находилось в ящиках, военные не сообщают.
В отношении женщины сотрудники Государственной фискальной службы составили протокол по ст. 204-3 КУоАП за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 3400 гривен.
Товар изъят до принятия решения в суде.
Напомним, ранее пограничники задержали мужчину, который пытался в носках перевезти 25 тыс. евро.
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