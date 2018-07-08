Украина потеряла контроль над Азовским морем

Азовское море

По словам руководителя Украинского вооруженного центра, бездействие украинской власти в военно-морской области привела к установлению РФ контроля над Азовским морем.

Азовский кризис является следствием бездействия украинской власти в течение последних 4 лет в военно-морской области, пишет UA1..

Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель Украинского вооруженного центра Тарас Чмут, отметив: в результате спровоцированного РФ кризиса, Украина «теряет или уже потеряла контроль над Азовским морем».

«Учитывая, что между Россией и Украиной действует договор на совместное пользование морем, роSSийские корабли могут размещаться в любой его точке. Мы так же можем проводить обучение, блокировать их корабли, но у нас ничем то делать – ВМС не способны на море выполнить никаких полноценных боевых задач», – говорится в заявлении.

Вместе с тем, он заметил: для недопущения подобных ситуаций в будущем, власть «должна принять решение, что государству нужен флот».


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