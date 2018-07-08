Сытник о решении по Холодницкому: Это будет означать фактически крах всего

Артем Сытник2

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник возмущен тем, что скандал с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким может завершиться всего лишь выговором.

В интервью «Укринформу» Сытник отметил, что решение по делу Холодницкого может быть знаковым для всей прокуратуры.

«Подтверждено, что человек осуществлял давление на свидетелей, на суды, на прокуроров, подстрекает к даче ложных показаний. Если сказать, что это нормально для прокурора и в крайнем случае будет выговор, это станет угрозой всей правоохранительной системе вообще», — заявил он.

«Это будет означать фактически крах всего, ведь это неправомерные действия, которые являются грубым нарушением, которые, возможно, влекут за собой уголовную ответственность», — сказал Сытник, добавив, что при таком развитии событий не спасет ни суд, ни что-то другое.


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