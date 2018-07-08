Меркель назвала аннексию Крыма и войну на Донбассе основаниями для увеличения Германией расходов на оборону

Для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

Аннексия Россией Крыма и поддержка сепаратизма на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

"Вызовы, стоящие перед НАТО радикально изменились в последние годы", - заявила Меркель. По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - заявила Меркель.

При этом, сказала Меркель, хотя должно НАТО показать "готовность защищать нас", необходимо работать над хорошими отношениями с Россией .

"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией ". Поэтому мы будем продолжать вести переговоры в Совете РоSSия-НАТО", - добавила Меркель.

На саммите НАТО в Уэльсе, страны Альянса подписались под обязательством тратить 2% ВВП на оборону, прекратить сокращение расходов на оборону, постепенно повышать военные бюджеты. Для достижения этой цели был установлен срок в 10 лет.

В своей речи Меркель подтвердила обязательства Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (сейчас они составляют 1.24%). Обращаясь к немецкой общественности, которая в целом критически относится к увеличению расходов на оборону, канцлер отметила, что целью увеличения бюджета обороны является не гонка вооружений, а предоставление военным лучших вооружений для выполнения возложенных на них задач.

При этом канцлер Германии также отметила, что одновременно с увеличением оборонного бюджета, страна будет больше тратить и на программы развития.

По данным Bloomberg, лишь несколько НАТО из 29-ти - США , Великобритания, Греция и Эстония - выполняют обязательства тратить на оборону 2% ВВП .