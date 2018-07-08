Меркель назвала аннексию Крыма и войну на Донбассе основаниями для увеличения Германией расходов на оборону
Для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".
Аннексия Россией Крыма и поддержка сепаратизма на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.
"Вызовы, стоящие перед НАТО радикально изменились в последние годы", - заявила Меркель. По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".
"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - заявила Меркель.
При этом, сказала Меркель, хотя должно НАТО показать "готовность защищать нас", необходимо работать над хорошими отношениями с Россией.
"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией". Поэтому мы будем продолжать вести переговоры в Совете РоSSия-НАТО", - добавила Меркель.
На саммите НАТО в Уэльсе, страны Альянса подписались под обязательством тратить 2% ВВП на оборону, прекратить сокращение расходов на оборону, постепенно повышать военные бюджеты. Для достижения этой цели был установлен срок в 10 лет.
В своей речи Меркель подтвердила обязательства Германии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП (сейчас они составляют 1.24%). Обращаясь к немецкой общественности, которая в целом критически относится к увеличению расходов на оборону, канцлер отметила, что целью увеличения бюджета обороны является не гонка вооружений, а предоставление военным лучших вооружений для выполнения возложенных на них задач.
При этом канцлер Германии также отметила, что одновременно с увеличением оборонного бюджета, страна будет больше тратить и на программы развития.
По данным Bloomberg, лишь несколько НАТО из 29-ти - США, Великобритания, Греция и Эстония - выполняют обязательства тратить на оборону 2% ВВП.
Недавно Дональд Трамп раскритиковал Германию за низкий уровень расходов на оборону (в 2017 году составил он 1,24% ВВП, а в предыдущем году - 1,20%) при том, что Германия готова тратить миллиарды на финансирование проекта газопровода "Северный поток-2" из РоSSии.
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