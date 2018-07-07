Порошенко о Лукьяненко: он был символом несокрушимости украинского духа

"Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают".

Порошенко о Лукьяненко: он был символом несокрушимости украинского духа
Фото: #facebook#.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью украинского диссидента и бывшего народного депутата Украины Левко Лукьяненко."Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам независимость Украины в ХХ веке - Левко Лукьяненко. Его не сломили ни советские концлагеря, не испугала нынешняя роSSийская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память..." - написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Лукьяненко настоящим Героем Украины."Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич", - написал Гройсман в Facebook.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в Хриповке Черниговской области. Во времена СССР был диссидентом. Он являлся соучредителем Украинской хельсинкской группы, автором Акта провозглашения независимости Украины и бывшим депутатом Рады нескольких созывов.

Лукьяненко умер 7 июля в больнице в Киеве после продолжительной болезни.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Порошенко запретил использовать "Молоты" на ученияхПорошенко запретил использовать "Молоты" на учениях
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
Горловский мясокомбинат начал выпускать колбасу "по советским стандартам"Горловский мясокомбинат начал выпускать колбасу "по советским стандартам"
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко в воскресенье поедет в Польшу, а Дуда - в УкраинуПорошенко в воскресенье поедет в Польшу, а Дуда - в Украину
Левко Лукьяненко умерЛевко Лукьяненко умер
Левко Лукьяненко попал в реанимацию, - экс-нардепЛевко Лукьяненко попал в реанимацию, - экс-нардеп
Порошенко запретил использовать "Молоты" на ученияхПорошенко запретил использовать "Молоты" на учениях
БПП назвал слова Тимошенко о "плане Порошенко по срыву выборов" махровой кремлевской пропагандойБПП назвал слова Тимошенко о "плане Порошенко по срыву выборов" махровой кремлевской пропагандой
Порошенко подписал закон о национальной безопасностиПорошенко подписал закон о национальной безопасности
Тимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президентаТимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президента
Порошенко: Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя хозяевами родной землиПорошенко: Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя хозяевами родной земли
На Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - ПорошенкоНа Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - Порошенко
Порошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать УкраинуПорошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости