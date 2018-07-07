Порошенко о Лукьяненко: он был символом несокрушимости украинского духа
"Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают".
Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью украинского диссидента и бывшего народного депутата Украины Левко Лукьяненко."Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам независимость Украины в ХХ веке - Левко Лукьяненко. Его не сломили ни советские концлагеря, не испугала нынешняя роSSийская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память..." - написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Лукьяненко настоящим Героем Украины."Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич", - написал Гройсман в Facebook.
Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в Хриповке Черниговской области. Во времена СССР был диссидентом. Он являлся соучредителем Украинской хельсинкской группы, автором Акта провозглашения независимости Украины и бывшим депутатом Рады нескольких созывов.
Лукьяненко умер 7 июля в больнице в Киеве после продолжительной болезни.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.07.2018 16:27