Порошенко о Лукьяненко: он был символом несокрушимости украинского духа

"Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают".

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью украинского диссидента и бывшего народного депутата Украины Левко Лукьяненко."Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам независимость Украины в ХХ веке - Левко Лукьяненко. Его не сломили ни советские концлагеря, не испугала нынешняя роSSийская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память..." - написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал Лукьяненко настоящим Героем Украины."Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич", - написал Гройсман в Facebook.

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в Хриповке Черниговской области. Во времена СССР был диссидентом. Он являлся соучредителем Украинской хельсинкской группы, автором Акта провозглашения независимости Украины и бывшим депутатом Рады нескольких созывов.