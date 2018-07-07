Порошенко в воскресенье поедет в Польшу, а Дуда - в Украину

Встреча президентов программой мероприятий не предусмотрена.

Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша по приглашению украинской общины этой страны, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Программой визита предусмотрено посещение села Сахрынь Люблинского воеводства, где Президент Украины откроет Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши .

Также сообщается, что в воскресенье Петр Порошенко посетит Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

В то же время на официальном сайте президента Польши сообщается, что в ближайшее воскресенье Анджей Дуда отправляется в Украину, чтобы почтить память жертв "Волынской резни".

"Во второе воскресенье июля мы традиционно отмечаем годовщину Кровавого воскресенья - 11 июля 1943 года, кульминации геноцида, совершенного в отношении польского народа украинскими националистами во главе с ОУН-УПА", - говорится в сообщении на сайте президента Польской Республики.

Программа визита Дуды включает посещение мессы в соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке в память погибших в 1943 г. поляков, а также ныне несуществующих польских деревень на Волыни, где президент возложит венок на месте безымянного захоронения в братской могиле убитых поляков.

Ранее источник в дипломатических кругах сообщил, что Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии. По данным источника, украинская сторона предлагала вместе почтить память жертв Волынской трагедии в Волынской области, а потом вместе посетить Сахрынь. Польская сторона от совместного мероприятия отказалась.

Напомним, 22 июля 2016 года польский Сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Волынская трагедия признается геноцидом. В соответствии с решением 11 июля будет отмечаться в Польше как День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой. В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины приняла ответное заявление с просьбой не политизировать украино-польскую историю.

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (в Польше) или Волынская трагедия (в Украине). В другие годы они происходили в других регионах. Точное количество погибших в этих конфликтах не известно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.