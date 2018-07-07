Жена Бабченко рассказала о деталях спецоперации по "убийстве" ее мужа

По ее словам, о подготовке спецоперации знали, кроме правоохранителей, только она, их дочь, мать, сотрудники "скорой" и морга.

Жена Бабченко рассказала о деталях спецоперации по "убийстве" ее мужа
Фото: newsru.co.il

Жена роSSийского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко рассказала о спецоперации по инсценировке смерти ее мужа. Ольга дала первое после спецоперации интервью изданию Newsru.co.il.

По ее словам, о подготовке спецоперации в Киеве по "убийству" Аркадия знали, кроме правоохранителей, только она, их дочь, мать, сотрудники "скорой" и морга. Сотрудники полиции, прибывшие на вызов в квартиру Бабченко, когда его якобы "убили", о спецоперации не знали.

"До конца сценарий ясен не был. В частности, было непонятно, кто "найдет" Аркадия и вызовет спасательные службы. Они хотели, чтобы эта роль была отведена мне, но я сопротивлялась и требовала от них придумать другие варианты. В конце концов мы оставили этот вопрос нерешенным (...) Муж позвонил мне, кажется, в среду, поскольку ему сказали, что спецоперация будет в пятницу, и сказал, что в четверг вечером мы с Катей должны быть в Киеве. В ходе этого телефонного разговора я и узнала, что "найти" его придется мне. Я покидала в машину какие-то вещи, утром в четверг мы с Катей (дочка. - Ред.) выехали, а уже вечером были в Киеве", - говорит жена журналиста.

После того, как дочку отправили к друзьям, был проведен подробный инструктаж.

"К нам пришли два сотрудника СБУ. Они инструктировали и Аркадия, и меня. Мне объясняли, что говорить, как говорить, как себя вести, как дышать, делать приседания, чтобы был соответствующий голос, когда я позвоню в полицию и "скорую". Голос должен быть сбивчивым, дыхание неровным", - рассказывает она.

По ее словам, ей удалось выполнить все инструкции.

"Никто ничего не заподозрил. Все это время они инструктировали и гримировали Аркадия. Налили крови куда надо – на спину, в рот, в нос, учили падать. Закончили грим и инструктаж и ушли"

"Потом мы где-то минут 30, кажется, ждали киллера. Аркадий лежал, мы болтали. Он просил меня его сфотографировать, я отказывалась и говорила, что не хочу вообще в телефоне чего-то подобного. Нервы были на пределе, конечно. Мы старались разрядить обстановку. Я делала приседания и репетировала. Больше всего я боялась забыть наш адрес, который должна была назвать службам спасения. Я же там не жила толком, и часто путала номер квартиры, когда к нам приходили друзья. И вот я этот адрес повторила раз наверное двести.

А когда я поняла, что уже время Ч, восемь вечера, я пошла в ванную, включила воду, намочила полотенце, налила воды на коврик и на пол. Это я сама придумала, меня никто не просил. В общем, старалась максимально соответствовать сценарию. Потом открылась дверь (мы оставили ее незапертой) и на пороге появился Цымбалюк. Я высунула нос из ванной, было очень страшно. Проносились мысли мол а вдруг это настоящий убийца… В общем, я увидела Цымбалюка. Он сказал Аркадию: "Доброго здоровьичка". Аркадий ответил: "И вам не хворать". Цымбалюк постоял на пороге пару секунд и ушел", - рассказывает супруга Бабченко.

По ее словам, хлопка (выстрела) не было, а "убийца" оставил на пороге квартиры Бабченко гильзы будто от выстрелов. Он также добавила, что за несколько дней до "убийства" футболку журналиста вывезли на стрельбы и прострелили несколькими пулями.

"Это была футболка Аркадия, в которой он часто ходил. Через пять минут, как мы и договорились, я вызвала "скорую". То есть, нет, сначала я позвонила в полицию, а уже потом в "скорую". В ходе разговоров я сказала, что была в ванной, услышала хлопки, похожие на выстрелы, и муж лежит на полу, весь в крови. Первой приехала полиция, через 5 минут. Они заскочили в квартиру, быстро обыскали, несколько человек выбежали на лестничную клетку и побежали вверх и вниз по лестнице. Сразу все оцепили, оградили ленточками", - рассказывает она.

Ольга, по ее словам, сидела на диване, как ее инструктировали.

"Мне объяснили, что в такой момент человек ведет себя не так как в кино - без криков и истерик. Человек просто замыкается в себе. (...) Было очень страшно. Я вдруг поняла, что все это могло быть по-настоящему, если бы киллер не оказался "своим", если бы Аркадию так не повезло. Мы ведь считаем, что нам безумно повезло. И вот я как представила, что все это могло быть правдой… Да, можно было не играть.

Еще через пять минут, то есть минут через 10 после звонка, приехала "скорая". Эти люди уже были в курсе дела. Они сразу положили Аркадия на носилки, а полицейские помогли им снести его по лестнице. Те, что остались в квартире, еще меня успокаивали – мол, может, успеют и довезут до больницы живым.

Примерно к девяти часам приехала следственная группа и начались следственные мероприятия. Следователи собрали гильзы, все подсчитали, все описали, собрали все улики. Меня пытались опросить, но я дала расписку о том, что сейчас не могу говорить и обязуюсь завтра прийти в отделение и дать показания. Соседей пригласили понятыми, и им пришлось очень долго у нас пробыть. Мне перед ними было очень неудобно, но вариантов не было. Примерно в час ночи следователи ушли", - рассказала Ольга.

Через месяц после спецоперации она с мужем живет под круглосуточной охраной.

"Мы живем на охраняемой территории, под круглосуточной охраной. Рядом с нами постоянно вооруженные люди. Мы практическим ни с кем не общаемся, только по видеосвязи. Выезжаем куда-то крайне редко", - рассказала Ольга.

Напомним, 29 мая стало известно, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве. Через день СБУ сообщила, что убийство было инсценировано.


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