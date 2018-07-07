Левко Лукьяненко попал в реанимацию, - экс-нардеп
Украинскому диссиденту 89 лет.
Украинский диссидент Левко Лукьяненко попал в больницу, он в реанимации. Причины госпитализации не сообщаются. Об этом сообщил украинский писатель, политический деятель Владимир Яворивский.
"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации", - написал он.
24 августа прошлого года Лукьяненко отметил 89 год рождения.
Левко Лукьяненко в конце 1950-х выступал за конституционное отделение Украины от СССР, за что его приговорили к расстрелу "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Приговор впоследствии заменили тюремным заключением на 15 лет.
Лукьяненко также является соучредителем Украинской Хельсинской группы, автором Акта провозглашения независимости Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года, Герой Украины.
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07.07.2018 14:39