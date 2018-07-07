Замглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грн

Чиновник требовал деньги от представителя автоперевозчика.

Замглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грн

В Николаевской области правоохранители уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды заместителя начальника управления "Укртрансбезопасности" в области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Чиновник требовал от представителя автоперевозчика 40 тыс. гривен за непринятие мер административного реагирования и не препятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем", - говорится в сообщении.

Чиновника задержали в пятницу, 6 июля, во время получения неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, в апреле этого года задержали еще одного чиновника "Укртрансбезопасности". Он требовал 38 тысяч долларов от предпринимателя за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.


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