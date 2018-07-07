Полиция задержала контрактника, который вступил в ВСУ после службы в "ДНР"

Мужчина служил в части, вовлеченной в ООС.

Полиция задержала контрактника, который вступил в ВСУ после службы в "ДНР"
Фото: СС0 Public Domain

Сотрудники военной контрразведки из состава ООСзадержали контрактника ВСУ, который ранее работал на "ДНР", в частности, выявлял и задерживал патриотически настроенных граждан Украины в Донецкой области. Об этом сообщает штаб ООС.

"В результате проведенной спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророSSийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украины в Артемовском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

В июля 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророSSийских бандформирований, задержанный оставил службу в "ополчении Новороссии" и вернулся в Херсонскую область.

"Позже с целью избежания наказания молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операцию Объединенных сил", - сообщают военные.

Согласно сообщению, оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.

Уголовное производство открыто по ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает от двух до 15 лет лишения свободы.

Напомним, за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по силам ООС.


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