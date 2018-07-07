Сенцов написал в письме о своем самочувствии

"Мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть".

Политзаключенный Олег Сенцов, приговорен к 20 годам заключения в РоSSии, написал письмо актрисе Римме Зюбиной, в котором, в частности, вспомнил о своем самочувствии.

Полный текст письма Зюбина опубликовала на своей странице в Фейсбук.

"Римма, привет! Спасибо за очередное прекрасное письмо. Не удивляйся, что ответ приходит не скоро. Это же не обычная электронная почта, которая приходит на мой ноутбук!:) Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом его распечатывают и отдают мне и может не в тот же день. Потом я пишу ответ и процедура повторяется в том же порядке. Так что если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить.

Со звонком та же ситуация - пробиться очень сложно.Там из-за рубежа один автомат на весь лагерь. Поэтому конечно пробуйте, но не факт, что до меня дойдет очередь. Или вообще такой звонок разрешат, сама понимаешь, такая ситуация вокруг меня; и тут в том числе, так что не парьтесь, есть же письма!

Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть."

(Дальше о постановке пьесы "Номера")

"Вообще спасибо Вам всем за то, что Вы делаете. Надеюсь, что спектакль получиться и получиться хорошим.

И за детский проект "КлассАкт" отдельное спасибо. Детки - это наше все, детки это мы в будущем, и хорошо, что вы о них заботитесь.

Удачи! Обнимаю и уважаю. Олег. 3.07.18 г."

Напомним, 5 июля впервые с 2014 года с Сенцовым встретилась двоюродная сестра Наталья Каплан. Она сообщила, что Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг.

"Олег сильно похудел и сильно постарел - это сразу бросается в глаза, особенно когда так долго его не видел. Он умирать не собирается, и сдаваться тоже", - сказала Каплан.

Сегодня уже 55-й день голодовки Сенцова. Он был задержан в 2014 году. А в 2015-м ему предъявили обвинение в терроризме и приговорили к 20 годам тюрьмы.