Боевики 30 раз открывали огонь по силам ООС

Наибольшее количество обстрелов зафиксировали на мариупольском направлении.

За прошедшие сутки, 6 июля, роSSийско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по украинским позициям, из которых один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

"РоSSийские оккупационные войска нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. 12 раз роSSийские оккупанты пытались заставить украинских защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское. Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.

В районе Красногоровки Донецкой области снайпер боевиков ранил украинского военного. За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По уточненным данным разведки, двое оккупантов были уничтожены.

Напомним, в зоне ООС 1 июля начало действовать очередное перемирие, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась в связи с началом уборки урожая. Однако боевики нарушили его в первые несколько часов.