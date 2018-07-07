Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Президент США Дональд Трамп не считает зазорным лично встречаться со своим роSSийским коллегой Владимиром Путиным, который «связан с КГБ».
Об этом Трамп заявил 5 июля во время выступления в городе Грейт-Фолс (штат Монтана, США), которое транслировал телеканал Fox 10 Phoenix.
«Путин хороший. Он хороший. Мы все хорошие люди…» – заявил он.
Президент добавил, что каждый раз, когда он «что-то предлагает», например платить взносы в НАТО, его противники говорят, что «он зол на НАТО, я полагаю, он любит РоSSию».
«Я скажу это: «Я люблю РоSSию». Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией, поладить с Китаем, поладить с другими странами. Это хорошее дело, это неплохо», – подытожил Трамп.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.07.2018 14:08