Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший

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Президент США Дональд Трамп не считает зазорным лично встречаться со своим роSSийским коллегой Владимиром Путиным, который «связан с КГБ».

Об этом Трамп заявил 5 июля во время выступления в городе Грейт-Фолс (штат Монтана, США), которое транслировал телеканал Fox 10 Phoenix.

«Путин хороший. Он хороший. Мы все хорошие люди…» – заявил он.

Президент добавил, что каждый раз, когда он «что-то предлагает», например платить взносы в НАТО, его противники говорят, что «он зол на НАТО, я полагаю, он любит РоSSию».

«Я скажу это: «Я люблю РоSSию». Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией, поладить с Китаем, поладить с другими странами. Это хорошее дело, это неплохо», – подытожил Трамп.

Источник: Гордон


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