Лещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: Видео

Олег Ляшко

Между нардепом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко в полупустом сессионном зале парламента 6 июля произошла словесная перепалка.

«Мальчик-смоктунчик… Что там, у [бизнесмена Рината] Ахметова, сладкий или нет?» – обратился Лещенко к Ляшко. После этого между депутатами начался конфликт. По данным журналиста, до драки не дошло. Лещенко спрашивал у Ляшко: «Ты у Ахметова деньги брал?» Ляшко отвечал: «А ты видел?»

Нардеп от БПП Мустафа Найем несколько раз выкрикнул в адрес лидера Радикальной партии: «Иди отсюда!» «Не позорь себя и парламент!» – добавил депутат от БПП.

«Кто к [экс-главе АП Сергею] Левочкину во время [беглого экс-президента Виктора] Януковича на эфиры ходил, к Януковичу кто ездил?» – продолжил парламентарий. Народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук также присоединилась к перепалке. По ее словам, Ляшко когда-то «цеплялся и агрессивно нападал на женщину». Она попросила депутатов от Радикальной партии «удержать своего лидера». Глава Радикальной партии несколько раз назвал нардепов от БПП «тушками гребаными». » П…дорасы!» – сказал Ляшко в конце видео.

Источник: Гордон


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