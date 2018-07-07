Помпео провел в Северной Корее первые встречи

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл 6 июля в столицу Северной Кореи Пхеньян , где он проводит консультации с руководством страны по реализации договоренностей, достигнутых на американо-корейском саммите в Сингапуре.

Об этом сообщается на странице Госдепа США в Twitter .

«Вице-премьер-министр Северной Кореи Ким Чен Чхоль приветствует в Пхеньяне госсекретаря Помпео», — говорится в сообщении.

Помпео в своем Twitter сообщил, что вместе со своей командой уже провел первую встречу с представителями северокорейского правительства.

«Мы только что завершили нашу первую встречу сегодня. Я горжусь работой моей команды», — написал он.

Пока неясно, встретится ли сегодня госсекретарь с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Помпео впервые останется в Пхеньяне с ночевкой.

По данным газеты South China Morning Post, американский чиновник намерен передать лидеру Северной Кореи письмо от президента США Дональда Трампа, а также компакт-диск с песней «Rocket Man» Элтона Джона.

Несколько раз в прошлом году Трамп называл Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой» после того, как КНДР провела серию ядерных испытаний.

На июньской встрече в Сингапуре Трамп напомнил лидеру Северной Кореи об этом прозвище, но тот сказал в ответ, что никогда раньше не слышал песню «Rocket Man», пишет издание.