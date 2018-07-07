Сущенко разрешили встречу с консулом и адвокатом

Украинский журналист приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Сущенко разрешили встречу с консулом и адвокатом
Роман Сущенко
Фото: Прямой

Адвокат незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин и консул Геннадий Брескаленко посетят его на следующей неделе, передает "Укринформ".

"Геннадий Брескаленко пойдет в СИЗО к Роману Сущенко 9 июля. Я сам, согласно состоявшейся накануне жеребьевке, пойду к нему 12 июля", - отметил Фейгин.

Адвокат добавил, что Сущенко собирается написать обращение к некоторым публичным политикам.

Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и главное – позиции Кремля по этому вопросу.

"Мы с Романом должны подробно обсудить этот вопрос", - подытожил защитник.Украинский журналист Роман Сущенко 4 июня был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в РФ. Приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован. До рассмотрения апелляционных жалоб Сущенко, согласно приговору, должен содержаться в СИЗО.

В конце июня Московской горсуд отказал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в посещении Сущенко.


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