Премьер Польши не смог вернуться из Чехии из-за поломки самолета
Всех пассажиров воздушного судна эвакуировали.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог вернуться из Чехии из-за того, что на перевозившем его самолете возникли технические неполадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Prawna.
Как заявила представитель польского правительства Джоанна Копчиньска, взлет был остановлен из-за технической неисправности самолета. Но она не стала называть конкретные причины инцидента.
Издание Jastrzab Post отмечает, что неполадки обнаружили, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Всех пассажиров воздушного судна Embraer 175 эвакуировали, никто из них не пострадал.
Сейчас польская делегация ждет новый самолет.
В ночь на 6 июля в Польше разбился боевой истребитель МиГ-29. Министр нацобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Польше приостановили полеты МиГ-29 из-за крушения истребителя.
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