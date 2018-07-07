В Нацполиции назвали количество проживающих в Украине ромов

100 тысяч ромов живут в более чем 3 тысячах таборов.

В Нацполиции назвали количество проживающих в Украине ромов
Фото: Макс Левин

В Украине проживает более 100 тысяч ромов, поселившихся в около 3,1 тысячи таборов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Это количество ромов, проживающих именно в таборах. В этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три - в Киеве, два - во Львовской областьи, одно - в Тернопольской", - сказал Князев.

По его словам, в полиции зарегистрированы 9 уголовных дел из-за нападения на ромов, из которых 4 - из-за хулиганства, 3 - по признакам нарушения равноправия граждан и одно - по факту умышленного убийства.

"Цель правонарушений - публичное уничтожение таких поселений и активизация социальной напряженности в стране. Все эти нападения хорошо спланированы и организованы. К ним причастны парамилитарные общественные организации, которые неправильно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив сами себя функциями обеспечения общественной безопасности", - заявил глава Нацполиции.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с послами и дипломатами стран G7 расследование полицией нападений на цыганские поселения. Глава МВД предложил ограничить въезд в страны ЕС неонацистам.


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