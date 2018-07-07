В Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащих

Трех солдат доставили во Львов вертолетом.

В Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащих
Фото: ukr.media

Угрозы жизни трех солдат, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне в пятницу утром, пока нет.

Об этом заявил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным медиков Западного военного клинического госпиталя, три солдата находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет", - сообщил он.

По словам Поронюка, сейчас медики проводят раненым операции. Он добавил, что солдат, раненых на полигоне в Ровенской области, доставили во Львов вертолетом.

Напомним, сегодня на Ровенском полигоне из-за разрыва миномета "Молот" погибли трое и были ранены девять военнослужащих. Президент Петр Порошенко запретил использовать минометы "Молот" на учениях и поручил министру обороны, генералу армии Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в причинах трагедии.


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