В Минобороны сообщили о состоянии раненых на Ровенском полигоне военнослужащих
Трех солдат доставили во Львов вертолетом.
Угрозы жизни трех солдат, пострадавших от взрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне в пятницу утром, пока нет.
Об этом заявил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, сообщает Интерфакс-Украина.
"По данным медиков Западного военного клинического госпиталя, три солдата находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет", - сообщил он.
По словам Поронюка, сейчас медики проводят раненым операции. Он добавил, что солдат, раненых на полигоне в Ровенской области, доставили во Львов вертолетом.
Напомним, сегодня на Ровенском полигоне из-за разрыва миномета "Молот" погибли трое и были ранены девять военнослужащих. Президент Петр Порошенко запретил использовать минометы "Молот" на учениях и поручил министру обороны, генералу армии Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в причинах трагедии.
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