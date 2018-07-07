Кремль отрицает договоренности фюрера РФ и Трампа о выводе иранских войск из Сирии
Пресс-сектетарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг договоренности между США и Россией о выводе войск Ирана из Сирии.
По словам Пескова, подобные сообщения СМИ не соответствуют действительности.
«Источники подводят. Сообщения в том плане, что «без меня меня женили», когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения — вряд ли это реалистично. Поэтому эти сообщения не соответствуют действительности», — цитирует Пескова
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Кремль намерен обеспечить президенту США Трампу «триумф» на переговорах с роSSийским лидером Путиным в Хельсинки, которые состоятся 16 июля.
По данным источников издания, кремлевские официальные лица ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, целью которых является заключение хотя бы одной сделки, которую Трамп сможет представить своим избирателям в качестве триумфа.
В частности, Путин, в принципе, согласен с требованиями США и Израиля о том, чтобы поддерживаемые Ираном силы на юге Сирии были отведены от израильской границы и заменены войсками, лояльными режиму Башара Асада.
По замыслу Кремля, заключение Трампом какой-либо триумфальной сделки оправдает в глазах американской общественности восстановление отношений между США и РФ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.07.2018 22:24