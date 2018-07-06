США приветствовали начало работы президентского закона о нацбезопасности

Порошенко подписал закон 5 июля.

США приветствовали начало работы президентского закона о нацбезопасности
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты приветствуют новый Закон Украины "О национальной безопасности", принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Петром Порошенко 5 июля.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО", - говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркивают, что что полная реализация положений данного закона должна поспособствовать западной интеграции Украины.

"Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко намерен говорить по поводу этого закона с министром обороны Соединенных Штатов. Он также напомнил, что Украина сейчас ожидает дополнительную оборонительную, финансовую помощь со стороны США.


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