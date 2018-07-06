США приветствовали начало работы президентского закона о нацбезопасности

Порошенко подписал закон 5 июля.

Соединенные Штаты приветствуют новый Закон Украины "О национальной безопасности", принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Петром Порошенко 5 июля.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США .

"Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО", - говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркивают, что что полная реализация положений данного закона должна поспособствовать западной интеграции Украины.

"Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность", - отмечается в сообщении.