Аваков предложил ограничить въезд в страны ЕС неонацистам

"Нужно создать атмосферу в обществе, что быть неонацистом - неинтересно и невыгодно".

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с послами и дипломатами стран G7 расследование полицией нападений на цыганские поселения.

Об этом сообщается на сайте МВД ."Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть создана атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в цивилизованный мир. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - отметил Аваков.

По его словам, во время подготовки к погромам цыганских поселений создаются точные копии нацистских сайтов роSSийских организаций, призывающих молодежь, преимущественно школьников, к незаконным действиям.

"На сайте появляется модератор, который привлекает туда молодежь. Затем они собирают группу наших украинских подростков, стимулируют их к незаконным действия, а затем исчезают. Львовский случай это очень ярко и подробно демонстрирует. 17-летнему парню интересно присоединиться к какой-то футбольной тусовке, принять участие в драке... На сегодняшний день для него это «приключение» - условно говоря, два дня в тюрьме, но если он будет знать, что из-за этого его не пустят в цивилизованные страны - это будет дополнительная превенция", - сказал Аваков.

"Я предлагаю применить механизм давления на этих молодых нацистов - дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС , - добавил глава МВД .

Он также отметил, что тема участия школьников в нападении на поселения ромов обсуждалась с министром образования Лилией Гриневич.

Напомним, 23 июня во Львове во время нападения на табор ромов убили человека и ранили еще четверых. За нападением стоит неонацистская неформальная организация "Трезвая и злая молодежь". В апреле-июне произошло еще минимум три нападения на ромские временные поселения, за которыми стояли праворадикалы из "С14" и "Национальных дружин".