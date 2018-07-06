В Красногоровке снайпер боевиков ранил военнослужащего
Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня в пятницу.
С начала суток боевики восемь раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе, в результате был ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
Отмечается, что роSSийские оккупационные войска открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Боевики использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное.
"Следует отметить, что по позициям защитников Красногоровки работал снайпер. Вследствие этого один наш военнослужащий получил ранения. Потери врага уточняются... Украинские военные не поддаются на провокации боевиков и придерживаются режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Напомним, Контактная группа по Донбассу договорилась об очередном - "хлебном" - перемирии на время уборки урожая с 1 июля.
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