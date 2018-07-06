ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов

29 июня наблюдатели выявили пять грузовиков, которые осуществили доставку на военную базу в Луганске.

ОБСЕ: ?РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Фото: mchs.gov.ru

РоSSия используют временно объявленный режим прекращения огня на Донбассе для поставок оружия и боеприпасов под видом гуманитарной помощи.

Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный по делам США при ОБСЕ Гарри Кемиен, передает "Укринформ".

"Вооруженные силы под руководством РоSSии нивелируют возможности прекратить этот конфликт, используя паузы для пополнения запасов", - заявил он.

Кемиэн также отметил, что только 29 июня наблюдатели ОБСЕ выявили пять грузовых автомобилей, которые осуществили доставку на военную базу в Луганске 20-ти неизвестных паллет. Причем, наблюдателям было отказано в доступе для контроля.

"Если РоSSия действительно доставляла бы гуманитарные грузы, как свидетельствует об этом маркировка на автомобилях, это было бы сделано прозрачным способом", - подчеркнул дипломат.

По его словам, отказ роSSийской стороны предоставить хотя бы базовую информацию о содержимом грузов дает основания для вывода, что "это была ещё одна циничная попытка скрыть военную технику и амуницию". Кемиэн назвал очередную попытку россиян ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ "обычным явлением".

Напомним, РоSSия обеспечивает сепаратистов на Донбассе танками, "Градами", самоходными зенитными установками и прочим вооружением, при этом постоянно отрицает эти поставки. Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин заявил, что боевики на Донбассе "где-то находят" оружие, и дал понять, что будет поставлять "ДНР" и "ЛНР" вооружение, пока Украина не пойдет на навязываемые Россией условия урегулирования конфликта.

Также РоSSия регулярно направляет на оккупированный Донбасс так называемый "гуманитарный конвой", , посредством которого снабжает боевиков вооружением, боеприпасами, провиантом, лекарствами и другой помощью. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что этими фурами оккупанты вывозят тела погибших роSSийских военных.

В январе 2017 года суд ЕС признал поставки роSSийского оружия на Донбасс. При этом в марте роSSийская делегация в Международном суде ООН в Гааге заявила, что боевики "находят оружие в шахтах".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
Военные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под АвдеевкойВоенные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под Авдеевкой
РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"РоSSийский кинорежиссер Сокуров призвал Порошенко освободить всех россиян "без всяких условий"
Нардеп Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИНардеп Пономарев госпитализирован с инфарктом, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Итальянские журналисты подали иск против Украины из-за гибели своего коллеги на ДонбассеИтальянские журналисты подали иск против Украины из-за гибели своего коллеги на Донбассе
Ирина Луценко предлагает вернуть пенсии жителям оккупированного ДонбассаИрина Луценко предлагает вернуть пенсии жителям оккупированного Донбасса
За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащихЗа сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих
На Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - ПорошенкоНа Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война, - Порошенко
Украина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный судУкраина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный суд
В Atlantic Council рассказали, о чем Трамп и Путин могут договорится относительно Крыма и ДонбассаВ Atlantic Council рассказали, о чем Трамп и Путин могут договорится относительно Крыма и Донбасса
В Сербии осудили нескольких боевиков, воевавших на ДонбассеВ Сербии осудили нескольких боевиков, воевавших на Донбассе
Боевики на Донбассе вручают мобилизационные повестки, - МинобороныБоевики на Донбассе вручают мобилизационные повестки, - Минобороны
Януковича заметили на матче Испания - РоSSияЯнуковича заметили на матче Испания - РоSSия
Белый дом: США и РоSSия «согласились сохранить разногласия» по КрымуБелый дом: США и РоSSия «согласились сохранить разногласия» по Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости