ОБСЕ: ?РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов

29 июня наблюдатели выявили пять грузовиков, которые осуществили доставку на военную базу в Луганске.

РоSSия используют временно объявленный режим прекращения огня на Донбассе для поставок оружия и боеприпасов под видом гуманитарной помощи.

Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный по делам США при ОБСЕ Гарри Кемиен, передает "Укринформ".

"Вооруженные силы под руководством РоSSии нивелируют возможности прекратить этот конфликт, используя паузы для пополнения запасов", - заявил он.

Кемиэн также отметил, что только 29 июня наблюдатели ОБСЕ выявили пять грузовых автомобилей, которые осуществили доставку на военную базу в Луганске 20-ти неизвестных паллет. Причем, наблюдателям было отказано в доступе для контроля.

"Если РоSSия действительно доставляла бы гуманитарные грузы, как свидетельствует об этом маркировка на автомобилях, это было бы сделано прозрачным способом", - подчеркнул дипломат.

По его словам, отказ роSSийской стороны предоставить хотя бы базовую информацию о содержимом грузов дает основания для вывода, что "это была ещё одна циничная попытка скрыть военную технику и амуницию". Кемиэн назвал очередную попытку россиян ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ "обычным явлением".

Напомним, РоSSия обеспечивает сепаратистов на Донбассе танками, "Градами", самоходными зенитными установками и прочим вооружением, при этом постоянно отрицает эти поставки. Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин заявил, что боевики на Донбассе "где-то находят" оружие, и дал понять, что будет поставлять "ДНР" и "ЛНР" вооружение, пока Украина не пойдет на навязываемые Россией условия урегулирования конфликта.

Также РоSSия регулярно направляет на оккупированный Донбасс так называемый "гуманитарный конвой", , посредством которого снабжает боевиков вооружением, боеприпасами, провиантом, лекарствами и другой помощью. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что этими фурами оккупанты вывозят тела погибших роSSийских военных.