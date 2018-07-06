В Киеве националисты разрисовали ТРЦ Ocean Рlaza

Таким образом они протестовали против роSSийского бизнеса в Украине.

В Киеве националисты разрисовали ТРЦ Ocean Рlaza
Фото: facebook.com/holoborodkoanton

В пятницу, 6 июля, в Киеве представители националистических организаций "Сич" и "Сокол" устроили акцию на территории торгового центра Ocean Plaza.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Протестующие жгли файеры, а двери и окна ТРЦ обклеили наклейками и разрисовали из баллончиков.

На сайте организации "Сокил" сообщается, что акцию провели из-за того, что "за четыре года агрессии торговля с Россией до сих пор не прекращена, а сам Ocean Plaza принадлежит роSSийскому олигарху и другу Владимира Путина Аркадию Ротенбергу".

"РоSSийские торговые сети Carlo Pazolini, Gloria Jeans, "Спортмастеp" до сих пор зарабатывают на территории Украины. Также сети известных ресторанов "Евразия" и "Якитория", принадлежащие роSSийским олигархам, способствуют выведению средств украинцев в кошелек агрессора", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/holoborodkoanton

Напомним, ТРЦ Ocean Plaza площадью 165 тыс. кв. м был открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн. В июне стало известно, что компания "ТПС Недвижимость" продает ТРЦ. Потенциальным покупателем называлась компания Томаша Фиалы Dragon Capital, которая последнее время активно покупает коммерческую недвижимость в Украине.


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