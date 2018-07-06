Глава "Укроборонпрома" заявил, что альтернативы минометам "Молот" для ВСУ нет

Павел Буки убежден, что необходимо дождаться итогов расследования трагедии на Ровенском полигоне.

Глава "Укроборонпрома" Павел Букин убежден, что на сегодняшний день альтернативы 120-мм минометам "Молот" для поставок Вооруженным Силам нет.

Об этом он заявил в эфире "112 канала" в пятницу.

"На сегодняшний день альтернатив минометам" Молот" у нас нет. В любом случае его нужно делать, и нужно его использовать в ВСУ", - сказал Букин.

Он также отметил, что выводы о целесообразности дальнейших поставок в армию нового артвооружения могут делаться только после расследования причин трагедии на полигоне в Ровенской области.

Напомним, сегодня утром во время учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне разорвался миномет "Молот. В результате трое военнослужащих погибли, девять получили ранения разной степени тяжести.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить итоги расследования инцидента на следующей неделе, а также распорядился приостановить использование данных минометов в зоне АТО.

Украинский 120-мм миномет "Молот" создан на основе советского миномета 2Б11. Он оснащен современным прицелом MUM 706M, имеет специальный предохранитель на дульной части от двойного заряжания. Вес в боевом положении - 210 кг. Скорострельность - 12 выстрелов в минуту, дальность поражения вражеских целей - более 7 км.

Поставки "Молотов" в армию начаты в марте 2016 года. За это время было поставлено несколько сотен минометов.

Отметим, что трагедия на Ровенском полигоне - это не первый взрыв "Молота", приведший к жертвам. В июле 2016 года в результате взрыва миномета на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погибли два человека. По данным волонтера Ольги Решетиловой, координатора Медийной инициативы за права человека, с тех пор от разрыва "Молотов" погибли по меньшей мере 12 человек.

30 марта 2017 года в Авдеевке в результате взрыва миномета "Молот" погибло трое бойцов АТО