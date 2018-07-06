Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенгенскую зону. Что изменится для украинцев

#1. Что еще за новые правила? И как будут работать? ETIAS (расшифровывается как European Travel Information and Authorisation System) — Европейская система авторизации и информации о путешествиях. ETIAS будет проверять достоверность предоставленной информации, анализировать факторы риска и соответствие требованиям для безвизового въезда. , пишут AIN.UA Для проверки человек заполняет электронную анкету, все происходит онлайн, идти никуда не нужно. Проверяется она автоматически. Как правило, проверку осуществляет машина. Если все в порядке, человек получит свое разрешение. Система ETIAS для проверки будет подключаться ко множеству баз данных, которые могут проверить данные за несколько минут. Поэтому не стоит лукавить в ответах на вопросы — это может повлечь за собой отказ на въезд.

#2. А зачем все это? Систему предложили еще пять лет назад на фоне растущего миграционного кризиса в странах ЕС , а также террористических угроз. Она призвана выявить безвизовых путешественников, которые могут представлять угрозу безопасности или эпидемический риск. Таким лицам будет отказано во въезде. Она похожа на электронную систему авторизации для въезда в США (ESTA). Такие системы электронной авторизации есть также в Канаде, Великобритании, Турции, Индии.

#3. Но у нас же безвиз! По сути ETIAS — это превентивная мера, а не ограничение безвиза. Так что если вы не преступник и не несете в себе бактериологическую угрозу, вам не о чем беспокоиться. Для стран, жители которых должны получить визу на въезд на территорию Шенгена, ничего не изменится — им все еще необходимо будет получать именно визу, а не электронное разрешение ETIAS.

#4. Это касается только Украины? Нет. Разрешение должны будут получать все нерезиденты Евросоюза (граждане более 60 государств и территорий), для которых действует безвиз. Это не только Грузия, Молдова и Украина, но также такие страны как Австралия, Канада, Израиль, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея, США и другие.

#5. Какие вопросы будут в этой анкете? В зависимости от гражданства, вам будут предложены разные поля для заполнения. Прежде всего, заявителю нужно будет указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес проживания, образование, занятость, сведения о предыдущих путешествиях в ЕС и т.п. Также анкета будет содержать ряд вопросов-триггеров. Например о наличии у кандидата судимостей или поездок в зоны конфликта, о состоянии здоровья, случаях депортации из каких-либо стран или отказах во въезде. Ответы на эти вопросы и определят то, будет ли вам дано разрешение на въезд.

#6. Это бесплатно? Или снова десятки евро? Нет и нет. Услуга платная, но стоимость заполнения электронной анкеты составит 7 евро (около 220 грн на момент подготовки материала) для заявителей старше 18 лет. Для граждан моложе 18 лет и старше 70-ти авторизация будет бесплатной. За несовершеннолетних заявление ETIAS должен подавать законный представитель (опекун). Оплатить сбор можно будет дебетовой или кредитной картой.

#7. Сколько времени будет занимать заполнение анкеты? Разрешение выдадут быстро или его придется ждать, как визу? Заполнение заявления ETIAS займет около 10 минут — но не больше 20. Все сделать можно онлайн, никуда ходить не нужно. Если вы указали в форме заявления верные данные и соответствуете правилам авторизации ETIAS, ваше заявление будет одобрено автоматически в течение нескольких минут. Если система выявит какие-либо несоответствия, заявление будет обрабатываться вручную компетентными сотрудниками. Такая обработка будет занимать от 4 дней до 2 недель.

#8. Мне нужно будет заполнять эту анкету каждый раз, когда я куда-нибудь еду? Нет. Разрешение на въезд выдается сроком на три года (либо до истечения срока действия вашего паспорта, если он истекает раньше) и будет давать право на пребывание на территории Шенгенской зоны до 90 дней за период в 180 дней. То есть оформлять электронное разрешение перед каждой поездкой не нужно.

#9. Если я получу такое разрешение, меня точно пустят? Не факт. Разрешение не является гарантией пропуска на территорию Шенгена — окончательное решение принимает сотрудник пограничной службы во время проверки документов на границе. Кроме того, разрешение может быть аннулировано досрочно по решению местных властей, если условия вашего разрешения изменились. Поэтому, если уж вы приехали на территорию Шенгена, постарайтесь не дебоширить и не иметь проблем с законом.

#10. А если я получу отказ, тогда — все? Не волнуйтесь. В Европарламенте уверяют, что большинство заявителей получат свое разрешение уже в течение нескольких минут после отправки формуляра. Не о чем переживать, если вы не находитесь в розыске, не совершали преступлений и не теряли документы за последние 10 лет. Даже если вы получите отказ, это не конец. В сообщении об отказе будет указана причина, по которой вам не дали разрешение. Вы сможете оспорить отказ либо откорректировать свое заявление на основе указанной причины и повторить попытку подачи заявления.

#11. Мне нужно разрешение на въезд, если у меня есть виза? Нет. Если у вас есть шенгенская виза (не просто биометрический паспорт, а именно виза), разрешение ETIAS вам получать не нужно. Заявку на авторизацию вы сможете подать уже по истечении срока действия визы.



#12. В какие страны я смогу въезжать по разрешению ETIAS? В страны-участницы Шенгенского соглашения. Полный список можно посмотреть здесь.