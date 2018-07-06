Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих

В военном комиссариате выражают соболезнования родителям и семьям погибших.

Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
Фото: Макс Требухов

Обнародованы имена военнослужащих, погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ровенской области.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного военного комиссариата в Фейсбуке.

"К сожалению 6 июля, около 5:45, во время выполнения учебно-боевых задач на полигоне в Ровенской области погибли трое патриотов и защитников родной земли: капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р.; солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1-го минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р.; солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.", - говорится в сообщении.

В военном комиссариате выражают соболезнования родителям и семьям погибших.

Напомним, сегодня на Ровенском полигоне из-за разрыва миномета "Молот" погибли трое и были ранены девять военнослужащих. Президент Петр Порошенко запретил использовать минометы "Молот" на учениях и поручил министру обороны, генералу армии Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в причинах трагедии.

Отметим, что это не первый взрыв "Молота", приведший к жертвам среди военных. Так, в июле 2016 года в результате взрыва миномета на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погибли два человека.

По данным волонтера Ольги Решетиловой, координатора Медийной инициативы за права человека, с тех пор от разрыва "Молотов" погибли по меньшей мере 12 человек. В частности, 30 марта 2017 года в Авдеевке в результате взрыва миномета "Молот" погибли трое бойцов АТО. Со ссылкой на экспертов она пишет, что марка стали в стволе мягче, чем необходимо, и не отвечает техническим характеристика. Миномет М 120-15 "Молот" был принят на вооружение в 2016 году по ускоренной процедуре.


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