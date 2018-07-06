Комиссия ГПУ пыталась провести внеплановую проверку департамента Горбатюка

Между Горбатюком, начальниками отделов департамента и членами комиссии произошел конфликт.

Комиссия Генеральной прокуратуры попыталась провести внеплановую проверку работы департамента специальных расследований в пятницу, 6 июля.

Об этом сообщают "Українські новини".

Отмечается, что днем, около 12:00, комиссия в составе четырех человек прибыла в приемную начальника департамента Сергея Горбатюка и заявила о внеплановой проверке.

Между Горбатюком, начальниками отделов департамента спецрасследований и членами комиссии произошел конфликт. Представители департамента требовали от комиссии документы с перечнем направлений проверки. В свою очередь члены комиссии требовали от руководства департамента подписать документы об отказе в допуске комиссии к проверке.

В ходе перепалки член комиссии Галина Захарчук обозвала руководителей департамента спецрасследований трусами. После этого проверяющие покинули департамент.

Горбатюк заявил, что данная проверка проводилась для того, чтобы найти основания для его увольнения и реорганизации департамента.

"Они не хотят нам давать документы, что именно они хотят проверить. Они сегодня пришли специально зафиксировать наш отказ. Мы же говорим, что мы готовы к проверке, но требуем, чтобы нам предоставили документы", - сказал он.

При этом Горбатюк заявил, что руководство департамента формально не отказывало в проверке. Однако, по его словам, инцидент может повлечь направление жалобы на его действия в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры.

Напомним, ГПУ намерена реорганизовать департамент спецрасследований в следственное управление. Формально ликвидация департамента будет происходить путем разделения прокуроров и следователей. Отдел процессуальных руководителей Департамента Горбатюка будет присоединен к общему Департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя генпрокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления.

Начальник департамента Горбатюк заявил, что не намерен подавать в отставку в связи с реорганизацией.