САП заявила о срыве заседания по делу экс-прокурора Суса

Судебное заседание перенесено на 12 июля.

САП заявила о срыве заседания по делу экс-прокурора Суса
Дмитрий Сус

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила об очередном срыве заседания по делу бывшего начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Фейсбуке.

Отмечается, что 12 июня во время подготовительного заседания в Подольском районном суде Киева защита заявила ходатайство об определении подсудности в другой суд, в связи с чем в заседании был объявлен перерыв до 6 июля.

"Однако, вместо дальнейшего рассмотрения дела, стороной защиты было заявлено ходатайство об отложении судебного заседания из-за необходимости (внимание!) подготовки ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурору, а также из-за занятости, по мнению обвиняемого и защитника, суд в других актуальных делах", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил заявление защиты и в очередной раз отложил заседание - на 12 июля.

Напомним, до ноября 2016 года Сус был замначальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепам от БПП. Сус был одним из участников силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.

По версии следствия, находясь в должности старшего следователя и заместителя главы департамента ГПУ, Сус систематически занимался присвоением чужого имущества, в том числе в крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, а также растратой вещественных доказательств путем продажи сторонним лицам. Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым в ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.

Кроме того, в ходе расследования был установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в декларацию о доходах за 2015 год. В частности, там не было сведений о наличии внедорожника Audi Q7.

В июле 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал для Суса меру пресечения в виде домашнего ареста, но 16 января этот же суд ужесточил меру, назначив залог 1,76 млн гривен и дав пять дней на внесение денег. Сус не смог внести залог и был отправлен в СИЗО. Позже апелляционный суд снизил размер залога до 1,2 млн гривен. В середине марта эти деньги за Суса внесли, и он вышел на свободу.


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