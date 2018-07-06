СНБО обвинил РоSSию в запуске фейка о том, что Украина получила бракованные "джавелины"

Такое письмо не поступало в Аппарат СНБО и не подписывалось генконструктором КБ "Луч".

В Интернете появилось фейковое письмо конструкторского бюро "Луч" на имя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, в котором сообщается о плохом качестве полученных Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В письме утверждается, что в работе "джавелинов" был зафиксирован сбой из-за проблем с маршевыми двигателями - якобы заводский срок действия эксплуатации двигателей закончился, но был продлен специальным решением перед поставками в Украину. В конце письма содержится предложение рассмотреть возможность приоритетного оснащения Вооруженных сил Украины ПТРК "Стугна-П" украинского производства, так как они "превосходят американский аналог".

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны утверждает, что это фейк, сфабрикованный спецслужбами РоSSии с целью скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и США накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Письмо такого содержания никогда не поступало в Аппарат СНБО, и никогда не подписывалось Генеральным конструктором ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Это письмо - демонстрация попытки роSSийских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества", - говорится в заявлении СНБО.

ПТРК "Стугна" был разработан конструкторским бюро "Луч" в 2010 году. Базовая версия состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет оператору производить пуск на расстоянии. Считается украинским аналогом американских Javelin.