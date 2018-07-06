В Польше планируют расширить полномочия начальника Генштаба
Совет министров Польши принял проект закона, которым предусматриваются изменения в системе управления и командования армией, в частности усиление полномочий начальника Генштаба.
Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Польши, передает
“Реформа системы управления и командования предполагает расширение компетенций начальника Генштаба польской армии, который во время войны будет органом управления вооруженными силами Польши до времени назначения главнокомандующего вооруженными силами и начала исполнения им своих обязанностей”, — говорится в сообщении министерства обороны Польши.
Начальнику генштаба Польши подчиняться генеральный командующий, оперативный командующий родов вооруженных сил и председатель инспекции поддержки ВС Польши.
Как отмечается, новый закон об изменениях в системе управления и командования армией приведет структуру вооруженных сил РП к стандартам НАТО. Эта реформа, как подчеркнули в ведомстве, “должен устранить хаос в определении компетенций и ввести единоличную ответственность за управление”.
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06.07.2018 09:50