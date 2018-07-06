В подконтрольном украинским властям Мирнограде вещают роSSийские и сепаратистские телеканалы
Расстояние от Мирнограда до Донецка – примерно 75 километров.
В Мирнограде (бывший Димитров) Донецкой области вещают роSSийские и сепаратистские телеканалы, сообщают Новости Донбасса.
Сигнал таких каналов, по всей видимости с неподконтрольной властям территории, распространяется в цифровом эфирном формате Т2.
Расстояние от Мирнограда до Донецка – примерно 75 километров.
В апреле в Донецкой области начала работу государственная система противодействия "антиукраинскому вещанию и роSSийской информационной агрессии", которая должна блокировать сигнал роSSийских и сепаратистских теле- и радиоканалов на подконтрольной украинским властям территории.
Заведующий сектором информационной реинтеграции Крыма и Донбасса Мининформполитики Виктор Литвинов рассказал изданию, что система по-прежнему работает в тестовом режиме и ее основной радиус действия – так называемая серая зона в районе линии разграничения.
Литвинов подчеркнул, что системой управляет Государственная служба специальной связи и защиты информации, а не МИП.
Напомним, в апреле CБУ заблокировала ретранслятора роSSийских телеканалов в Киеве.
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Политика
06.07.2018 10:23