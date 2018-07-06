Порошенко запретил использовать "Молоты" на учениях

Президент приказал Полтораку и Муженко разобраться в ситуации.

Порошенко запретил использовать "Молоты" на учениях
Фото: facebook.com/yuri.biriukov

Президент Петр Порошенко запретил использовать минометы "Молот" на учениях.

Об этом он сказал в пятницу, комментируя трагедию на Ровенском общевойсковом полигоне, где в результате разрыва миномета погибли трое украинских военных. Спикер оперативного командования Запад Анатолий Прошин в комментарии UA: Рівне подтвердил, что взорвался именно "Молот".

"Господину министру обороны, генералу армии Степану Тимофеевичу Полтораку, начальнику Генерального штаба Украины генералу армии Виктору Муженко я поручаю срочно разобраться в причинах указанной трагедии и срочно на следующей неделе мне доложить и принять исчерпывающие меры для того, чтобы мы не допускали ее опять. Поручаю на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять", - заявил он.

Напомним, что это не первый взрыв "Молота", приведший к жертвам среди военных.

В июле 2016 года в результате взрыва миномета на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погибли два человека. По данным волонтера Ольги Решетиловой, координатора Медийной инициативы за права человека, с тех пор от разрыва "Молотов" погибли по меньшей мере 12 человек. В частности, 30 марта 2017 года в Авдеевке в результате взрыва миномета "Молот" погибло трое бойцов АТО

Со ссылкой на экспертов она пишет, что марка стали в стволе мягче, чем необходимо, и не отвечает техническим характеристика.

Миномет М 120-15 "Молот" был принят на вооружение в 2016 году по ускоренной процедуре.


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