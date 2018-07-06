Зятя президента Грузии ранили в Тбилиси

Это уже второй случай за последние полтора года.

?Зятя президента Грузии ранили в Тбилиси
Миндия Гогочури
Фото: Bigmir.net

В ночь на 6 июля в Тбилиси неизвестные ранили из огнестрельного оружия зятя президента Грузии Миндию Гогочури.

Как сообщает "Новости-Грузия", стрельбе предшествовала ссора. Двое друзей доставили Гогочури в тбилисскую Республиканскую больницу, где ему провели неотложную хирургическую операцию. Сейчас его здоровье медики оценивают как стабильное.

Травматолог больницы Важа Кахидзе сообщил журналистам, что Гогочури получил четыре ранения в область ног. "Огнестрельные ранения наблюдаются в середине обоих бедер, получен перелом нижней части кости бедра, травмотологические и хирургические бригады провели операционное вмешательство. Повреждения магистральных сосудов не наблюдается", — сказал Кахидзе.

В настоящее время зять президента остается в реанимационном отделении. Врачи говорят, что лечение в больнице он будет продолжать еще, как минимум, неделю.

В МВД в связи с произошедшим начали следствие по 117-й статье УК Грузии – "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

До сих пор не известно, кто стрелял в зятя президента. Не сообщается и о задержанных. По словам врачей, несмотря на то, что Гогочури контактен, его состояние пока не позволяет произвести допрос.

Миндия Гогочури женат на падчерице Георгия Маргвелашвили – дочери первой леди Грузии Маки Чичуа от первого брака. Георгий Маргвелашвили и Мака Чичуа, которые женаты вторым браком, имеют от первых браков старших дочерей. Они обе замужем.

Следует отметить, что с именем зятя президента связано несколько подобных инцидентов. В январе прошлого года в Гогочури и его друга Михаила Татришвили стреляли из огнестрельного оружия в центре Тбилиси. После этого Татришвили задержали за незаконное хранение наркотиков.


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