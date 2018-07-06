ВККСУ приняла решение по 23 судьям апелляционных судов

Только один судья оказался несоответствующим должности.

По результатам квалификационного оценивания ВККС Украины признала соответствующими занимаемой должности 22 судей из 25, и одного судью - не соответствующим должности.

Соответствующее решение принято 5 июля 2018 на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Квалификацию подтвердили 10 судей Львовского административного окружного суда, 3 судей Львовского административного апелляционного суда, двое судей Днепропетровского окружного административного суда, двое суде Одесского апелляционного админсуда, по одному судье изЛьвовского апелляционного хозяйственного суда, Киевского окружного административного суда, Харьковского апелляционного административного суда, Донецкого апелляционного хозяйственного суда, Житомирского апелляционного хозяйственного суда, Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда и Хозяйственного суда Днепропетровской области.

По результатам квалификационного оценивания не прошел аттестацию судья Львовского апелляционного хозяйственного суда Роман Марко. Относительно одной судьи объявлен перерыв, и в отношении еще одного судьи оценивание отложено.

Как сообщалось, квалификационные оценки на соответствие занимаемой должности введены в рамках судебной реформы для всех судей Украины - их более 5000. Из первой тысячи несооответствующими занимаемой должности оказались около 10% судей.