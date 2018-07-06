В Италии начинается судебный процесс против Виталия Маркива

Бывшего бойца Нацгвардии обвиняют в гибели троих иностранцев под Славянском.

В Италии начинается судебный процесс против Виталия Маркива
Фото: фотопроект "Если бы не война"

В пятницу, 6 июля, в итальянской Павии начинается судебный процесс по делу бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает Радио Свобода.

29-летнего украинца обвиняют в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, роSSийского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники СМИ и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.

Первое заседание, на котором начнут рассматривать дело по существу, состоится в открытом режиме. Адвокаты украинца предполагают, что в июле состоится лишь несколько заседаний, после чего процесс продолжится уже осенью.

Украинец отвергает все обвинения и свою причастность к гибели Роккелли и Миронова. А его защитник Раффаэле делла Валле называет обвинения безосновательными, а следствие - предвзятым.

Виталий Маркив находится под стражей уже год - 30 июня 2017 года его задержали в в аэропорту Болоньи. Местная прокуратура обвиняет Маркива в "умышленном убийстве из миномета" итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года вблизи оккупированного на то время Славянска.

ГПУ утверждает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Нацгвардии тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Итальянская прокуратура до сих пор отказывалась от сотрудничества с украинской стороной, в частности по созданию совместной следственной группы и выезда на место происшествия у Славянска Донецкой области.


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