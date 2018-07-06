На Ровенском полигоне погибли трое и ранены 9 военных (обновлено)

Учения на полигоне приостановлены до выяснения всех обстоятельств ЧП.

На Ровенском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военнослужащих. Об этом сообщает оперативное командование "Запад" на своей странице в Фейсбуке.

"Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в сообщении.

Количество погибших и пострадавших не сообщается.

Региональное издание ZIK со ссылкой на руководителя пресс-службы, полковника Анатолия Прошина, сообщает, что инцидент произошел в пятницу, 6 июля, около 8 часов утра.

Обновление. Сегодня, 6 июня, в 05.55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП, сообщает пресс-служба Минобороны. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются.

Командование "Запад" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в западной части территории Украины. Управление ОК «Запад» (в / ч А0796), который находится в городе Ровно, происходит от руководящих органов 13-го армейского корпуса. Территория ответственности военно-сухопутная зона «Запад» - Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Командующий объединения - генерал-майор Александр Павлюк.