На Ровенском полигоне погибли трое и ранены 9 военных (обновлено)
Учения на полигоне приостановлены до выяснения всех обстоятельств ЧП.
На Ровенском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военнослужащих. Об этом сообщает оперативное командование "Запад" на своей странице в Фейсбуке.
"Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в сообщении.
Количество погибших и пострадавших не сообщается.
Региональное издание ZIK со ссылкой на руководителя пресс-службы, полковника Анатолия Прошина, сообщает, что инцидент произошел в пятницу, 6 июля, около 8 часов утра.
Обновление. Сегодня, 6 июня, в 05.55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП, сообщает пресс-служба Минобороны. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются.
Командование "Запад" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в западной части территории Украины. Управление ОК «Запад» (в / ч А0796), который находится в городе Ровно, происходит от руководящих органов 13-го армейского корпуса. Территория ответственности военно-сухопутная зона «Запад» - Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Командующий объединения - генерал-майор Александр Павлюк.
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