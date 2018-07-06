Парламент Македонии преодолел вето президента о переименовании страны
Гьорге Иванов отказался подписать договор с Грецией об изменении названия Македонии.
Парламент Македонии преодолел вето президента Гьорге Иванова в отношении изменения названия страны, передает DW.
В четверг, 5 июля, за это проголосовали 69 из 120 депутатов, еще раз определив, что страна должна изменить название на Республика Северная Македония, передает агентство dpa.
В конце июня Гьорге Иванов отказался подписать договор с Грецией об изменении названия страны. Он отметил, что она "вредит национальной идентичности" македонцев и ставит страну в зависимость от Греции.
Соглашение еще должны одобрить македонцы на референдуме. В случае одобрения должны быть внесены изменения в Конституцию.
Напомним, спор между Грецией и Македонией вокруг названия последней продолжается еще с 1991 года, однако главы правительств двух стран все же пришли к согласию 12 июня 2018 года. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста.
20 июня парламент Македонии ратифицировал договор с Грецией о переименовании страны в Республика Северная Македония.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.07.2018 09:45