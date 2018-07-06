Парламент Македонии преодолел вето президента о переименовании страны

Гьорге Иванов отказался подписать договор с Грецией об изменении названия Македонии.

Парламент Македонии преодолел вето президента о переименовании страны
Парламент Македонии
Фото: Wikipedia

Парламент Македонии преодолел вето президента Гьорге Иванова в отношении изменения названия страны, передает DW.

В четверг, 5 июля, за это проголосовали 69 из 120 депутатов, еще раз определив, что страна должна изменить название на Республика Северная Македония, передает агентство dpa.

В конце июня Гьорге Иванов отказался подписать договор с Грецией об изменении названия страны. Он отметил, что она "вредит национальной идентичности" македонцев и ставит страну в зависимость от Греции.

Соглашение еще должны одобрить македонцы на референдуме. В случае одобрения должны быть внесены изменения в Конституцию.

Напомним, спор между Грецией и Македонией вокруг названия последней продолжается еще с 1991 года, однако главы правительств двух стран все же пришли к согласию 12 июня 2018 года. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста.

20 июня парламент Македонии ратифицировал договор с Грецией о переименовании страны в Республика Северная Македония.


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