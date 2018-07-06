Пострадавшие в Эймсбери могли подобрать иглу с "Новичком", - Daily Mail

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Британская пара, которая отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» поблизости Солсбери, вероятно сконтактировала с этим веществом, когда подобрала шприц или иглу, которую выбросили совершившие покушение на Скрипалей.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Британская пара, которая сейчас борется за свою жизнь после контакта с нервно-паралитическим веществом, которое использовали для отравления бывшего роSSийского шпиона и его дочери, вероятно, подобрала шприц или использованную иглу, которую выбросили совершившие покушение (на Скрипалей — ред.)» — говорится в сообщении.

Как отмечает Daily Mail, пара посетила место, где Скрипалей нашли в бессознательном состоянии, но само место тогда не закрыли и не убрали после атаки.

По словам эксперта по химическому оружию Хамиша де Бреттон-Гордона, «Новичок» может месяцами храниться или даже дольше, и будет достаточно лишь нескольких молекул для того, чтобы кто-то серьезно заболел от этого вещества.

Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии были выявлены мужчина и женщина без сознания. Их состояние связывают с воздействием неизвестного вещества.

Инцидент расследует контртеррористическое подразделение полиции. СМИ назвали имена пострадавших — это Чарли Роули и Дон Стерджес. Оба находятся в критическом состоянии. Других пострадавших нет.

Также сообщалось, что у пары выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери в марте этого года. Эймсбери расположен в 16 км от города Солсбери.

Полиция установила, что семью Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Британская власть обвинила в причастности к отравлению РоSSию.

Источник: Укринформ


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