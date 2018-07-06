Британия требует объяснений от РФ по отравлению в Эймсбери

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Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал РоSSию объяснить факт отравления двух британцев нервно-паралитическим веществом Новичок.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, вещество, от которого пострадали британцы, было того же типа, которым отравили бывшего роSSийского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Настало время роSSийскому государству выступить и четко объяснить, что произошло», — подчеркнул министр.

Он добавил, что 100 сотрудников по борьбе с терроризмом участвуют в расследовании нового случая отравления совместно полицией Уилтшира.

«Абсолютно неприемлемо, чтобы наши люди либо умышленно, либо случайно становились целями. Наши улицы, парки и города становились местом для сброса яда», — подчеркнул Джавид.

Источник: Лига


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