Архиепископ Климент попросил Путина освободить украинских политузников

В мае архиерей просил президента РФ об освобождении крымских политзаключенных.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент обратился к президенту РоSSии Владимиру Путину с просьбой проявить акт милосердия и освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных.

Об этом говорится в обращении архиерея, опубликованном в Facebook.

"Голодовка, объявленная Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом в знак протеста, против беззакония и несправедливости, повергает меня в ужас от осознания происходящего. Они готовы идти на смерть ради торжества Справедливости и Правды Божьей. Жизнь человека, дарованная Богом - Бесценна. Основа земного существования человечества - Любовь, Сострадание и Всепрощение. Будьте милосердны, как и Отец Ваш Небесный. говорит Христос", - написал архиепископ Климент.

Климент попросил Путина освободить граждан Украины, осужденных по национальному признаку через свои убеждения.

"Я осознаю все последствия за эту просьбу. И готов разделить ответственность с теми, за кого прошу", - добавил он.

В мае архиепископ Симферопольский и Крымский обращался в президенту РФ с просьбой об освобождении крымских политзаключенных.

Напомним, 5 июля суд в Крыму приговорил крымского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии за "избиение" сотрудника СИЗО . Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Также сообщалось, что сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан впервые за последние три года увиделась с ним 5 июля в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги на Ямале.