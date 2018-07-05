Бывшие журналисты НОТУ призвали к увольнению Аласании

Главу правления обвиняют в "цензуре, развале региональных ТРК и коррупции".

Бывшие журналисты Национальной общественной телерадиокомпании Украины призывают Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания разорвать контракт с главой правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". "Мы, представители журналистского сообщества, требуем от Госкомтелерадио за нарушение условий разорвать контракт с главой правления НОТУ Зурабом Аласанией, который ввел цензуру, развалил региональные телерадиокомпании, замешан в коррупционных скандалах", - заявил на пресс-конференции в четверг экс-первый заместитель директора "Украинского радио" Роман Чайковский.

Он указал, что правление компании - это исполнительный орган, в котором не должно быть исполнительного директора (с 5 июля 2017 года им является бывший министр туризма АР Крым Александр Лиев, - ред.) со многими его заместителями.

"Должен непосредственно управлять Аласания сотоварищи, как правление и его глава. Кроме того, есть огромные перекосы по структуре компании", - отметил Чайковский.

Требующие отставки Аласании журналисты указывают, что нынешние руководители НОТУ выписывают себе чрезмерно высокие премии.

"В сентябре 2016 года зарплата больше 30 тыс. грн была только у двух человек, а уже в ноябре 2017 года таких людей было 49. Это при том, что в этот период у генерального директора региональной компании был оклад всего 8 тыс. грн", - отметила бывший работник Житомирской региональной дирекции телерадиокомпании Нина Собкович.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Зураба Аласания генеральным директором НТКУ 26 марта 2014 года.

1 ноября 2016 года он заявил о подаче заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

10 апреля 2017 года Наблюдательный совет общественного вещания избрал Аласанию новым главой правления.

Зураб Аласания - журналист, учредитель и директор информационного агентства "МедиаПорт" (Харьков).