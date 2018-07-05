Ни у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК, - Геращенко

В противном случае существует риск разного рода манипуляций.

Ни у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК, - Геращенко
Фото: пресс-служба НФ

В Центральной избирательной комиссии должны быть представлены кандидатуры от всех политических фракций парламента - как правящей коалиции, так и оппозиции, поскольку в противном случае существует риск непризнания результатов выборов и разного рода манипуляций.

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко в эфире парламентского телеканала.

Он напомнил, что фракция "Народный фронт" неоднократно публично заявляла о том, что "если есть 13 мест в Центральной избирательной комиссии, то президент должен представить 13 кандидатов, а не 14".

"В Центральной избирательной комиссии должны быть представлены все политические силы, как правящая коалиция, так и оппозиция. Задача Центральной избирательной комиссии - честный подсчет голосов. В том виде, как его видит президент Порошенко, - так, чтобы большинство членов ЦИК подчинялись ему лично. Соответственно, это может привести к непризнанию результатов выборов и разного рода манипуляциям. Ни у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК. Это орган, созданный для признания честных выборов", - заявил Антон Геращенко.

Представитель фракции "Народный фронт" также напомнил, что кандидатуры в новый состав ЦИК должны быть представлены президентом уже давно, поскольку срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома уже давно прошел.

"В законе о Центральной избирательной комиссии написано, что по окончании срока полномочий каждого из членов ЦИК (что происходило в 2015, 2016, 2017), президент должен был безотлагательно в течение месяца вносить по одному кандидату, а не доводить до торга, который есть сейчас", - отметил народный депутат.

"Весь этот кризис создан президентом искусственно. Задача президента, как всегда, - шантаж Верховной Рады как высшего представительного органа народа Украины. Мы этого шантажа не допустим. Верховная Рада вернется к нормальной работе", - резюмировал Антон Геращенко.

Напомним, что ранее в четверг во время рейтингового голосования вопрос об увольнении и назначении членов ЦИКа поддержали только 189 нардепов. Коалиционная фракция "Народного фронта" дала лишь 10 голосов.

Фракция БПП отказалась голосовать до тех пор, пока не будет переформатирован состав Центризбиркома.


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