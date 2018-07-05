Стала известна дата переговоров между ЕС, Украиной и Россией по вопросу транзита газа
Трехсторонние переговоры состоятся 17 июля.
Трехсторонние переговоры Украины, Европейского Союза и РоSSии по вопросу транзита газа состоятся 17 июля. Об этом сообщил заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.
Об этом сообщается в заявлении замглавы ЕК, опубликованном на сайте Европейской комиссии.
"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита роSSийского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - сказал он.
Шефчович отметил, что украинские и роSSийские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.
"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы", - сообщил замглавы Еврокомиссии.
Шефчович подчеркнул важность фактора времени для этих переговоров.
По его словам, трехсторонние переговоры являются наиболее эффективным процессом для поиска решения газовых проблем, важных для заинтересованных сторон и транзита газа через Украину после 2019 года.
Напомним, Украина добивается от Евросоюза гарантий продолжения транзита роSSийского газа. На словах такие гарантии получить частично удалось. В середине мая президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что РоSSия не планирует прекращать транзит газа через Украину после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Тогда он заявил, что поставки будут продолжены, если они будут "экономически обоснованы для участников экономической деятельности".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.07.2018 17:51