Стала известна дата переговоров между ЕС, Украиной и Россией по вопросу транзита газа

Трехсторонние переговоры состоятся 17 июля.

Стала известна дата переговоров между ЕС, Украиной и Россией по вопросу транзита газа
Фото: ru.sputniknews-uz.com

Трехсторонние переговоры Украины, Европейского Союза и РоSSии по вопросу транзита газа состоятся 17 июля. Об этом сообщил заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

Об этом сообщается в заявлении замглавы ЕК, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита роSSийского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - сказал он.

Шефчович отметил, что украинские и роSSийские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы", - сообщил замглавы Еврокомиссии.

Шефчович подчеркнул важность фактора времени для этих переговоров.

По его словам, трехсторонние переговоры являются наиболее эффективным процессом для поиска решения газовых проблем, важных для заинтересованных сторон и транзита газа через Украину после 2019 года.

Напомним, Украина добивается от Евросоюза гарантий продолжения транзита роSSийского газа. На словах такие гарантии получить частично удалось. В середине мая президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что РоSSия не планирует прекращать транзит газа через Украину после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Тогда он заявил, что поставки будут продолжены, если они будут "экономически обоснованы для участников экономической деятельности".


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