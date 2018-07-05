Стала известна дата переговоров между ЕС, Украиной и Россией по вопросу транзита газа

Трехсторонние переговоры состоятся 17 июля.

Трехсторонние переговоры Украины, Европейского Союза и РоSSии по вопросу транзита газа состоятся 17 июля. Об этом сообщил заместитель главы Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

Об этом сообщается в заявлении замглавы ЕК, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита роSSийского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - сказал он.

Шефчович отметил, что украинские и роSSийские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы", - сообщил замглавы Еврокомиссии.

Шефчович подчеркнул важность фактора времени для этих переговоров.

По его словам, трехсторонние переговоры являются наиболее эффективным процессом для поиска решения газовых проблем, важных для заинтересованных сторон и транзита газа через Украину после 2019 года.