В Сирии начала воевать новая роSSийская ЧВК, - СМИ

В «Патриоте» больше платят и лучше ставят боевые задачи.

В Сирии начала воевать новая роSSийская ЧВК, - СМИ
Фото: gazeta.ru

В Сирии как минимум с весны 2018 года начала действовать новая частная военная компания (ЧВК) под названием «Патриот», предположительно связанная с Минобороны РоSSии.

Об этом сообщает телеканала Дождь со ссылкой на источники в военных кругах.

Военная компания упоминается наряду с ЧВК «Вагнера» в обращении к властям, которое подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «ОбщероSSийского офицерского собрания» Евгений Шабаев.

Все трое подтвердили, что знают о существовании ЧВК «Патриот».

В заявлении содержится требование определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК, его планируется в ближайшее время направить в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту РФ, рассказал Шабаев.

Авторы предупреждают о грядущем кризисе в ветеранском движении. В «ОбщероSSийское офицерское собрание» уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают «социальную, реабилитационную и экономическую поддержку» от государства из-за отсутствия правового статуса у сотрудников ЧВК.

Собеседники в ветеранских структурах связывают новую ЧВК с министерством обороны. «Патриот» формируется в том числе из кадровых роSSийских военнослужащих. Это и действующие специалисты Главного управления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций.

Офицер Минобороны, сравнивая новую ЧВК с «группой Вагнера», отметил, что в «Патриоте» больше платят и лучше ставят боевые задачи. По данным Шабаева, «в зависимости от специализации зарплаты могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей. Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает».

Собеседник в ветеранских структурах рассказал, что «Вагнер» и «Патриот» конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике. По словам источника, в итоге контракт достался «Вагнеру». Также обе военные компании воюют и работают в Сирии.

«Если "Вагнер" чаще берет на себя боевые задачи, то "Патриот"больше занимается охраной первых лиц», - добавил собеседник Дождя.

Как сказано в обращении «ОбщероSSийского офицерского собрания», «Патриот» - не единственная новая ЧВК.

«Есть другие компании, которые выходят на рынок, - точные их названия мы не знаем, но знаем, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней. Сейчас идет целый комплекс консультаций по африканским странам», - говорит Шабаев.

Одна из ЧВК, пока не имеющая названия, охраняет строительство роSSийской базы в Бурунди, рассказал собеседник Дождя в Минобороны.

Напомним, о частной военной компании "Вагнер" впервые стало известно в марте 2016 года от петербургского издания «Фонтанка». По информации издания, за ЧВК стоит бывший командир отряда спецназа ГРУ Минобороны РФ Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». По информации независимых расследователей Conflict Intelligence Team, бойцы «Вагнера» принимают участие в боях в Сирии. Официально участие группы в военной операции не признается.

СБУ установила причастность ЧВК «Вагнер» к уничтожению украинского Ил-76 на Донбассе и событиям в Дебальцево.


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