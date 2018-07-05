Законы будут вступать в силу после публикации в интернете

Верховная Рада внесла изменения в законы об официальной публикации документов.

Законы и нормативные акты будут вступать в силу после публикации в интернете. Соответствующий законопроект депутаты Верховной Рады поддержали сегодня в первом чтении 240 голосами.

Документ определяет, что доведение до сведения населения законов Украины и других нормативно-правовых актов осуществляется, в частности, путем их официального обнародования (опубликования) в соответствии с законом государственными печатными СМИ и официальными печатными изданиями (официальными изданиями) и размещение на официальных сайтах органов госвласти и органов местного самоуправления.

Планируется, что публикация законов и других актов ВР в газете "Голос Украины" будет считаться официальным обнародованием (опубликованием), а официальное опубликование постановления Кабинета министров Украины будет осуществляться в газете "Урядовый курьер".

При этом действие закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" не распространяется на государственные печатные средства массовой информации, учредителями или соучредителями которых являются органы госвласти.

Напомним, сегодня в ходе пленарного заседания Верховная Рада собрала голоса для принятия решений без фракции Блока Петра Порошенко, которая отказалась участвовать в принятии решений.